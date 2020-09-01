На трассе Киев – Одесса вспыхнул пассажирский автобус (видео)

На трассе "Киев – Одесса" во время движения загорелся пассажирский автобус. Видео ЧП в сети опубликовали очевидцы.

Видео: Х Одесса, Telegram

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Как сообщает "Киев-Оперативный", в результате инцидента никто не пострадал, так как все пассажиры успели эвакуироваться из транспортного средства. Но, впрочем, пламя успело практически уничтожить автобус.

Видео: Киев Оперативный

О причинах пожара пока что ничего не известно.

Также мы сообщали, что в Киеве посреди дороги загорелся автомобиль Daewoo Lanos. Инцидент произошел 1 сентября на улице Натальи Ужвий. Автомобиль почти полностью сгорел, но никто не пострадал.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Еще ранее в Киеве на Соломенской площади на ходу загорелась легковушка, за рулем которой был пожилой мужчина.

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