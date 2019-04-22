На Троещине горела пятикомнатная квартира, пострадала пенсионерка
Женщина пыталась самостоятельно потушить пожар
В Киеве 22 апреля произошел пожар в одной из квартир на первом этаже жилой девятиэтажки на ул. Милославской, 39/48. Спасателей на место происшествия вызвали в 13:58, рассказали ГСЧС столицы.
По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат пятикомнатной квартиры. Киевлянка 1937 года рождения, живущая в ней, получила незначительные ожоги лица, поскольку пыталась самостоятельно потушить пламя. Женщина от госпитализации отказалась.
Также, в ходе разведки, из-за сильного задымления спасатели вывели на свежий воздух двух жителей дома, один из которых – 9-летний мальчик.
Ранее, 14 апреля, на Владимирском спуске в Печерском районе Киева неизвестный поджег автомобиль. По словам свидетелей, к транспортному средству подбежал неизвестный в балаклаве, который был одет в светлую куртку и джинсы.
Также сообщалось, что в Киеве произошел мощный пожар на Демеевском рынке в Голосеевском районе.
Напомним, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей. Причины возгорания еще устанавливаются.
Кроме того, в жилом доме произошел пожар, из-за которого обвалилась крыша.
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