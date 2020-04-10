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На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)

10 апреля, 14:56

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

Огонь вспыхнул на большой стихийной свалке

На улице Закревского (Деснянский район) произошел крупный пожар. По сообщению местных жителей, загорелся мусор, а черный дым окутал несколько кварталов. На опубликованном в социальных сетях видео пожара слышны взрывы.

"На улице Закревского загорелся мусор. На место возгорание выехали столичные пожарные и уже потушили горящую мусорную свалку. Площадь возгорания составила более 30 квадратных метров. Угрозы для жизни местных жителей и жилых домов – нет. Также не выявлено опасных предметов. А взрываться могли пластиковые бутылки и баллончики из-под краски, которые люди выбросили в мусор", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

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Напомним, утром в пятницу, 10 апреля, на столичной Соломенке произошел крупный пожар. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, на улице Островского, 50, горел склад. Ранее сообщалось, что на улице Бориспольской, 9, в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Там также горел склад.

Отметим, что уже почти неделю в столице наблюдается смог и слышно запах гари в связи с масштабными пожарами в Чернобыльской зоне.

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Киев дым горел пожарные ГСЧС деснянский Закревского

Источник: Сегодня

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