На Южном мосту в Киеве аварийная ситуация: что произошло

В Киеве на Южном мосту, с которого недавно сняли малолетних альпинистов, частично ограничили движение в направлении правого берега. Выяснилось, что там произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов.

Как рассказали в пресс-службе КГГА, на переправе оборвалась часть накрывочного листа. Сейчас на месте аварии работают специалисты "Киевавтодормост". Починить все они планируют за 3-4 часа.

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Ранее мы сообщали, что на Подоле начнется асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского моста. Также в начале лета начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию.

А в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела на столичных мостах и проверить их состояние. Для этого мы пустились в "большое плаванье", чтобы рассмотреть путепроводы снизу.

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