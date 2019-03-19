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Нападение на судью в Киеве: стали известны подробности

Сегодня, 12:30

Судью хозяйственного суда Харьковской области неизвестный облил зеленкой

Фото: Нацполиция
Нападение на судью в Киеве: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0c4/2f8/5c90c42f84c7b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0c4/2f8/5c90c42f84c7b.jpeg Происшествия Судью хозяйственного суда Харьковской области неизвестный облил зеленкой

Судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого облили зеленкой в Киеве, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Ранее сообщалось, что нападение на судью произошло утром 19 марта возле здания Высшей квалификационной комиссии судей на улице Шаповала в Соломенском районе.

По данным полиции, судья вышел из машины и к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал. Сейчас ведет розыск злоумышленника, а в полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения. По факту инцидента решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сам судья отметил, что в последнее время у него не возникало с кем-либо конфликтных ситуаций.

Напомним, на прошлой неделе на улице Багговутовской было обнаружено тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого.

Также сообщалось, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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Тег Киев, нападение, зеленка, судья, ВККСУ

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