Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Мексике наркоторговцы устроили перестрелку, есть жертвы

Сегодня, 03:49

Властям удалось поймать нескольких преступников, пытавшихся скрыться с места происшествия

Фото: Pixabay
В Мексике наркоторговцы устроили перестрелку, есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b19/a5b/5c8b19a5bf92c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b19/a5b/5c8b19a5bf92c.jpg Другие страны Властям удалось поймать нескольких преступников, пытавшихся скрыться с места происшествия

Вооруженное столкновение между наркоторговцами произошло у здания администрации города Чигнауапан в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Во время перестрелки был убит один человек, еще трое получили ранения.

Сотрудники администрации, находившиеся в здании, не пострадали. Властям удалось поймать нескольких преступников, пытавшихся скрыться с места происшествия на угнанном автомобиле. В ходе обыска у двоих были найдены удостоверения личности, выданные в штате Синалоа. Ожидается, что в ближайшее время в отношении задержанных будет избрана мера пресечения.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным по числу убийств — свыше 33,3 тыс. случаев — стал 2018 год.

Новое правительство во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором пока не смогло добиться улучшения ситуации. В январе–феврале жертвами преступников в Мексике стали 5,65 тыс. человек, на 13,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.

Напомним, в Полтаве средь бела дня, на людной улице Гагарина, трое мужчин устроили драку, во время которой произошла стрельба. Один из мужчин использовал пистолет Флобера и сделал несколько выстрелов. Полицейские прибыли на место происшествия уже через несколько минут после вызова.

Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Мексика, перестрелка, наркобизнес

Вы сейчас просматриваете новость " В Мексике наркоторговцы устроили перестрелку, есть жертвы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунисты или фермеры: полиция Филиппин расстреляла 14 человек

31 марта, 13:58

Правозащитники винят сотрудников полиции в убийстве невинных фермеров, но те называют жертв мятежниками

Невеста на свадьбе получила пулю, но продолжила торжество

21 января, 09:43

Полиция опрашивает гостей в надежде выяснить личность стрелявшего

В Канаде женщина устроила стрельбу по спасателям, прибывшим на место ДТП

7 января, 07:41

Противостояние полиции с вооруженной женщиной продолжалось 45 минут

Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось

12 декабря 2018, 00:40

В операции по задержанию преступника задействованы все полицейские силы города

Возле магазина на Соломенке в Киеве произошла стрельба

6 декабря 2018, 15:29

Был расстрелян автомобиль Nissan, о пострадавших пока не сообщается

Перестрелка в Луцке: есть погибший, ранен криминальный авторитет

5 ноября 2018, 17:10

Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников

Как стирать пуховик в стиральной машине

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Константин Богомолов впервые высказался о Ксении Собчак

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Выборы-2019: кто финансирует фонды кандидатов

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Обворожительная жена знаменитого украинского боксера

У Зеленского заявляют, что кандидат готов к дебатам
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Развод Собчак с Виторганом: названа причина