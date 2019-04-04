В Мексике наркоторговцы устроили перестрелку, есть жертвы
Властям удалось поймать нескольких преступников, пытавшихся скрыться с места происшествия
Вооруженное столкновение между наркоторговцами произошло у здания администрации города Чигнауапан в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Во время перестрелки был убит один человек, еще трое получили ранения.
Сотрудники администрации, находившиеся в здании, не пострадали. Властям удалось поймать нескольких преступников, пытавшихся скрыться с места происшествия на угнанном автомобиле. В ходе обыска у двоих были найдены удостоверения личности, выданные в штате Синалоа. Ожидается, что в ближайшее время в отношении задержанных будет избрана мера пресечения.
Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным по числу убийств — свыше 33,3 тыс. случаев — стал 2018 год.
Новое правительство во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором пока не смогло добиться улучшения ситуации. В январе–феврале жертвами преступников в Мексике стали 5,65 тыс. человек, на 13,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.
Напомним, в Полтаве средь бела дня, на людной улице Гагарина, трое мужчин устроили драку, во время которой произошла стрельба. Один из мужчин использовал пистолет Флобера и сделал несколько выстрелов. Полицейские прибыли на место происшествия уже через несколько минут после вызова.
Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.
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