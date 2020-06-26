"Не хотели проблем с полицией": изнасилованную в Кагарлыке девушку отказались осматривать в больнице

После избиения и изнасилования девушки в отделении полиции Кагарлыка врачи дважды отказывали пострадавшей в медицинском осмотре, опасаясь проблем с местной полицией.
Об этом рассказала сама пострадавшая, Неля Погребицкая, сообщает "Украинская правда".
"Еще же врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня тут живот режет, болит, то они только так, потрогали, и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией", - вспомнила она.
Также пострадавшая отметила, что из-за проблем с самочувствием ей пришлось отправиться в третье медицинское учреждение – в областное отделение, расположенное в Обухове.
"Да, потом в Обухове уже вызвали наряд, приехало ГБР (Государственное бюро расследований. – Ред.), начали расследовать это все, как было, что. Поехала домой: одежду отдали, кроссовки, куртку, все. Два дня меня не было. То в Киев, то тут", – резюмировала Погребицкая.
Ранее мы сообщали, что Нелю уже взяли под круглосуточную охрану, а у нее дома оборудовали кнопку вызова полиции.
Также напомним, что ранее в Офисе генпрокурора заявили о подготовке новых обвинений в отношении сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке.
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