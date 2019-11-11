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Непогода остановила движение столичных трамваев

11 ноября, 09:18

Из-за скопления воды задерживается движение трамваев №15,18 по ул. Дмитриевская - Полтавская в напр. Старовокзальной

/ Фото: Pixabay

Непогода в столице в понедельник, 11 ноября, привела к перебоям в работе общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", из-за скопления воды утром задерживается движение трамваев №15,18 по ул. Дмитриевская – Полтавская в напр. Старовокзальной. На место вызвали ответственную службу города.

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Также уточняется, что по техническим причинам задерживается движение троллейбусов №24, 34, 47 по ул. Тимошенко – Г. Сталинграда в напр. Северной и движение трамваев №14,15 по ул. Василенко – Гавела в напр. проспекта Отрадный.

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, Киеврада приняла решение, которое предусматривает обновление трамвайного парка столицы. Так, для модернизации городского транспорта Киева за счет привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра, сообщили в городском совете. Решение поддержали 66 депутатов Киеврады.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи N28 и N22. В результате столкновения пострадали трое пассажиров. Они были госпитализированы.

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Киев трамвай непогода

Источник: Сегодня

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