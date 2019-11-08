Новый сбой: в метро Киева снова не работает электронный билет

Фото: КГГА

Столичный метрополитен сообщил утром в пятницу, 8 ноября, об очередных перебоях в работе системы электронного билета.

"Уважаемые пассажиры! Система электронного билета временно не работает. Оператор КП "ГИВЦ" занимается решением вопроса. Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы подземки.

Реклама

Отметим, что это уже не первый сбой в работе системы. В конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Проблемы с системой длились как раз в самое пиковое время, когда все пассажиры едут на работу. Транспортную карту нельзя было пополнить ни в одной из касс метрополитена. В пресс-службе метро нам рассказали, что решили проблему путем временной продажи жетонов и пополнения зеленых карт на станциях и выходах, где их ранее перестали продавать. Однако очередей все равно не удалось избежать.

Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда на самом деле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама