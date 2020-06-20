Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Ночные клубы Киева накажут за нарушения карантина: фото

20 июня, 17:17

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Всего в столице выполнили 2365 проверок

Правоохранители в Киеве проверили, как придерживаются карантина 27 развлекательных заведений ночью в выходные дни. То есть в тот период, когда людей в клубах больше всего. В результате 17 заведений привлечены к административной ответственности, в отношении еще двух начаты уголовные производства. Об этом сообщается на Официальном портале Киева.

Реклама

"По состоянию на 19 июня комиссии проверили выполнение противоэпидемических мероприятий на 2365 объектах г. Киева: 1020 – заведения общественного питания, 900 – продовольственные магазины, 445 объектов непродовольственной группы товара вместе с салонами красоты и объектами другого профиля, где происходит прием посетителей. Проведено 920 консультаций субъектов хозяйствования", – написали в сообщении.

"Громадське" опубликовало фото, как муниципальная охрана не пускала людей в клуб "Fifty" на Парковой аллее:

Большинство нарушений обнаружили на объектах общественного питания, а именно: отсутствие средств индивидуальной защиты у работников; отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты; не проводится контроль термометрии работников; недостаточное количество дезинфицирующих средств; незащищенность продуктов питания; отсутствие защитных экранов; обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках.

По результатам работы комиссий составлено 375 административных протоколов по ст. "Нарушение правил карантина людей".

Реклама

Напомним, на селекторном совещании на Банковой Зеленский потребовал жестче проверять и наказывать нарушителей карантина.

Кроме того, в Кабмине уже разработали новый план борьбы с нарушителями карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин ночной клуб коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)
В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)Происшествия
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеПроисшествия
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)Происшествия
В Киеве агрессивные подростки нападают на людей возле метро
В Киеве агрессивные подростки нападают на людей возле метроПроисшествия
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)Происшествия
"Отомстили за своих": в метро Киева произошла новая драка (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять