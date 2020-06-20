Ночные клубы Киева накажут за нарушения карантина: фото

Правоохранители в Киеве проверили, как придерживаются карантина 27 развлекательных заведений ночью в выходные дни. То есть в тот период, когда людей в клубах больше всего. В результате 17 заведений привлечены к административной ответственности, в отношении еще двух начаты уголовные производства. Об этом сообщается на Официальном портале Киева.

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"По состоянию на 19 июня комиссии проверили выполнение противоэпидемических мероприятий на 2365 объектах г. Киева: 1020 – заведения общественного питания, 900 – продовольственные магазины, 445 объектов непродовольственной группы товара вместе с салонами красоты и объектами другого профиля, где происходит прием посетителей. Проведено 920 консультаций субъектов хозяйствования", – написали в сообщении.

"Громадське" опубликовало фото, как муниципальная охрана не пускала людей в клуб "Fifty" на Парковой аллее:

Большинство нарушений обнаружили на объектах общественного питания, а именно: отсутствие средств индивидуальной защиты у работников; отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты; не проводится контроль термометрии работников; недостаточное количество дезинфицирующих средств; незащищенность продуктов питания; отсутствие защитных экранов; обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках.

По результатам работы комиссий составлено 375 административных протоколов по ст. "Нарушение правил карантина людей".

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Напомним, на селекторном совещании на Банковой Зеленский потребовал жестче проверять и наказывать нарушителей карантина.

Кроме того, в Кабмине уже разработали новый план борьбы с нарушителями карантина.

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