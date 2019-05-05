Новые подробности мощного взрыва под Киевом: у пострадавшего повреждены почти все органы

Трое пострадавших мужчин находятся в реанимации

Иллюстрация.

В департаменте здравоохранения Киевской обладминистрации рассказали о состоянии мужчин, которые пострадали от взрыва в селе Вольное в Макаровском районе. Напомним, он прогремел 5 мая около 4 утра: взорвалось самодельное устройство, которое соорудил один из местных жителей, чтобы глушить рыбу. В результате погиб 26-летний мужчина, еще трое – 21, 27 и 38 лет- были госпитализированы.

"Трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Макаровскую и Фастовскую центральные районные больницы", – сообщила заместитель главы Киевской областной государственной администрации Алла Арешкович.

И. о. главного врача Макаровской ЦРБ Анатолий Йовенко рассказал, что самый младший пострадавший находится у них в реанимации, в тяжелейшем состоянии.

"Он в коме, проведено оперативное вмешательство, повреждены почти все органы тела, врачи борются за его жизнь", – отметил он.

По информации главного врача Фастовской ЦРБ Андрея Герцуна еще двое пострадавших находятся у них, также в реанимации.

"У обоих состояние очень тяжелое. Три часа продолжалось оперативное вмешательство. Один из пострадавших на данный момент дышит самостоятельно, другой находится на аппарате искусственной вентиляции легких", – сообщил главврач.

Следствие продолжается.

Напомним, после взрыва прибывшие на место случившегося полицейские обнаружили и изъяли две тротиловые шашки весом 200 и 400 гр, а также четыре запала к гранатам.

Напомним, что в конце апреля 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в автомобиль таксиста. В результате случившегося потерпевший лишился ног.

Мы также писали об инциденте в Полтавской области, в ходе которого работник изолятора временного содержания полиции бросил гранату в пенсионерку.

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