В Харькове злоумышленник бросил гранату в салон автомобиля: ранен водитель
Пострадавшего водителя госпитализировали в местную больницу
Мужчина бросил гранату в окно автомобиля в Харькове, сообщила Нацполиция области.
В Новобаварский отдел полиции сообщили, что по улице Старо-Григорьевская произошел взрыв гранаты 28 апреля около пяти часов вечера.
Затем правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно автомобиля "Toyota". В результате взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Мужчину в тяжелом неконтактном состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.
За совершение преступления был задержан 33-летний харьковчанин.
По данному факту уже начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, ранее в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое людей. Мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.
Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали 15-летнего подростка, который нанес ножевые ранения своей матери и бабушке. Их госпитализировали со множественными ранениями головы и тела. Он пояснил, что между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого он схватился за нож.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове злоумышленник бросил гранату в салон автомобиля: ранен водитель". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В районе крупнейшего аэропорта Лондона начался масштабный пожар, слышны взрывы
Вокруг аэродрома видны густые клубы дыма
В Киеве мужчина угрожал сожительнице гранатой и подорвался
От полученных травм дебошир скончался на месте