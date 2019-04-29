В Харькове злоумышленник бросил гранату в салон автомобиля: ранен водитель

Пострадавшего водителя госпитализировали в местную больницу

Фото: Нацполиция

Мужчина бросил гранату в окно автомобиля в Харькове, сообщила Нацполиция области.

В Новобаварский отдел полиции сообщили, что по улице Старо-Григорьевская произошел взрыв гранаты 28 апреля около пяти часов вечера.

Затем правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно автомобиля "Toyota". В результате взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Мужчину в тяжелом неконтактном состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

За совершение преступления был задержан 33-летний харьковчанин.

По данному факту уже начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое людей. Мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.

Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали 15-летнего подростка, который нанес ножевые ранения своей матери и бабушке. Их госпитализировали со множественными ранениями головы и тела. Он пояснил, что между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого он схватился за нож.

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