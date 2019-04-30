В Полтавской области задержан работник полиции, который бросил в пенсионерку гранату

В результате взрыва женщина получила проникающие осколочные ранения

Фото из открытых источников.

В Полтавской области задержан работник изолятора временного содержания полиции, который бросил в пенсионерку гранату.

Как сегодня сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, следователи теруправления ГБР задержали помощника дежурного изолятора временного содержания №4 Главного управления Нацполиции в Полтавской области по подозрению в покушении на убийство.

Согласно предварительной информации, 28 апреля полицейский, находясь в поселке Опошня Зеньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины гранату. В результате взрыва женщина получила проникающее осколочное ранение брюшной стенки и бедер.

В ходе обысков по месту жительства полицейского следователи изъяли 30 патронов калибра 5,45.

Полицейский уведомлен о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемому по ходатайству следственных ГБР избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также проводится расследование по факту хранения работником полиции оружия и боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Как сообщалось, 28 апреля на в Харькове 33-летний мужчина бросил гранату в салон автомобиля. В нем находился 45-летний мужчина. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи, где ему ампутировали ноги. Виновнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое людей. Мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.

Кроме того, в Киеве правоохранители задержали 15-летнего подростка, который нанес ножевые ранения своей матери и бабушке. Их госпитализировали со множественными ранениями головы и тела. Он пояснил, что между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого он схватился за нож.

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