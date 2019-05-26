Новый "стеклянный" мост в Киеве закрыли из-за повреждения

На месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции

Фото: kyivcity.gov.ua.

В Киеве из-за повреждения стекла закрыли открытый накануне новый пешеходный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Ранее сегодня стало известно, что на двух фрагментах пешеходной части моста треснуло стекло.

На месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции, в настоящее время осмотр проводит следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в городе Киеве с привлечением криминалистов. Обстоятельства повреждения стекла устанавливаются.

"На время работы экспертов временно ограничено движение на этом участке моста. Просим с пониманием отнестись к таким мерам", – говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательного осмотра произошедшему будет дана правовая квалификация, добавили в полиции.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 26 мая, заявил, что несколько часов тому назад вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Он считает, что просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, подчеркнул Кличко. Он подчеркнул, что "подобные диверсии – криминал, и они будут иметь жесткий ответ".

Напомним, мост был открыт 25 мая, он соединяет парк на Владимирской горке и площадь под Аркой дружбы народов. Подробнее смотрите в фоторепортаже "Сегодня": "Велопешеходный мост в Киеве: как выглядит новая достопримечательность после открытия".

О том, что на поверхности появились трещины, первыми сообщили очевидцы в соцсетях. Отмечалось, что "хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия".

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