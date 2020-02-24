Обрушение утеплителя с жилого дома в Киеве: новые подробности ЧП

Плиты установили на здании десять лет назад

На улице Новаторов, 22-а (Дарницкий район) продолжаются работы по демонтажу опасных частей утеплителя, который начал отваливаться с торцевой части дома. Напомним, тут отлетел утеплитель, как минимум со стен трех квартир на верхних этажах высотного дома.

Как рассказали нам в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА, сейчас на месте работают сотрудники Киевской службы спасения и коммунальщики.

"Вместе с работниками руководящей компании Дарницкого района они демонтируют опасные части утеплителя, которые могут упасть. И наведут порядок возле дома. Известно, что утепление этого жилого здания проводилось 10 лет назад. Дом находится на балансе жэка №416", – добавляют в управлении.

Когда здание будет повторно утеплено, пока неизвестно.

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Напомним, на бульваре Перова, 36 прямо на тротуар со стены торгового центра рухнула стеклянная панель. Пользователи социальных сетей пишут, что ЧП произошло из-за ветра. Якобы в момент сильного порыва стеклянную панель сорвало со второго этажа. Глыба стекла рухнула на тротуар. Повезло, что в этот момент там не было пешеходов.

Ранее новости "Сегодня" уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС в Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега.

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