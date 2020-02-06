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Опасное знакомство: в Киеве гость с ножом ограбил хозяйку квартиры

6 февраля, 18:12

К девушке пришел новый друг и оставил ее без денег и драгоценностей

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В Киеве мужчина совершил разбойное нападение на жительницу Оболони. Женщина рассказала, что к ней пришел мужчина, с которым она недавно познакомилась. Однако во время общения на кухне он вдруг приставил к ее шее раскладной нож и потребовал деньги и ценности, сообщает ГУ НП столицы.

"Получив 1600 гривен и мобильный телефон, мужчина выбежал из квартиры. Женщина попыталась его задержать, но злоумышленник ее ударил и скрылся в неизвестном направлении. Мы пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Далее совместно с сотрудниками управления уголовного розыска столичного главка полиции и Голосеевского управления задержали его на Киевщине, где он скрывался у своего знакомого", – сообщил начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

Задержанным оказался 28-летний уроженец Запорожья, неоднократно судимый за разбои и грабеж.

Следователи Оболонского управления полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений на территории столицы.

Напомним, за октябрь 2019-го в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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Киев оболонь правоохранители грабеж злоумышленник Разбойное нападение

Источник: Сегодня

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