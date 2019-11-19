Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Отомстила за подругу: под Киевом пьяная женщина разбила копам машину

19 ноября, 13:53

Содержание алкоголя в крови нарушительницы составило 0,9 промилле

Фото: ГУ Нацполиции в Белой Церкви

Фото: ГУ Нацполиции в Белой Церкви

В Белой Церкви, где ранее произошла смертельная авария, женщина в состоянии алкогольного опьянения угрожала патрульным, которые составляли админпротокол на ее подругу, и разбила копам автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Работники полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили легковой автомобиль. Как выяснилось, за рулем была женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения. В то время, когда в отношении нее полицейские составляли админпротокол по ст. 130 КУоАП, на спасение прибежала ее подруга. Женщина вела себя вызывающе и нагло, угрожала работникам полиции, выкрикивала нецензурную брань. На замечание правоохранителей не реагировала. Все слова правоохранителей, чтобы она успокоилась, были напрасными", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в итоге женщина подняла с земли большой камень и швырнула его в лобовое стекло полицейской машины, в салоне которой патрульный оформлял админпротокол.

Реклама

"Хулиганку, которая пыталась убежать, полицейские догнали и надели на нее наручники", – добавили в полиции.

Нарушительницу отправили в отделение полиции. В крови 36-летней местной жительницы, которая занимается предпринимательской деятельностью, оказалось 0,9 промилле алкоголя.

В тренде
В деле "святошинского стрелка" – новая пострадавшая

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице объявлено о подозрении. Сумма нанесенного материального ущерба, который женщина будет возмещать в судебном порядке, составляет 8,5 тысячи гривен.

Ранее в Богуславе Киевской области женщина, в доме которой проходил обыск по делу о хищении коммунальных ресурсов, напала на сотрудника полиции и забрызгала его из перцового баллончика.

Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ДТП Белая Церковь нападение на копа

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажиров
Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажировХарьков
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидец
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидецПроисшествия
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)Происшествия
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих авто
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих автоПроисшествия
В Киеве задержали
В Киеве задержали "коллекторов": в банде были бывшие копы (видео)Происшествия
В Киеве легковушка сбила ребенка: в городе введен план
В Киеве легковушка сбила ребенка: в городе введен план "Перехват"Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...