Отомстила за подругу: под Киевом пьяная женщина разбила копам машину

Фото: ГУ Нацполиции в Белой Церкви

В Белой Церкви, где ранее произошла смертельная авария, женщина в состоянии алкогольного опьянения угрожала патрульным, которые составляли админпротокол на ее подругу, и разбила копам автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Работники полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили легковой автомобиль. Как выяснилось, за рулем была женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения. В то время, когда в отношении нее полицейские составляли админпротокол по ст. 130 КУоАП, на спасение прибежала ее подруга. Женщина вела себя вызывающе и нагло, угрожала работникам полиции, выкрикивала нецензурную брань. На замечание правоохранителей не реагировала. Все слова правоохранителей, чтобы она успокоилась, были напрасными", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в итоге женщина подняла с земли большой камень и швырнула его в лобовое стекло полицейской машины, в салоне которой патрульный оформлял админпротокол.

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"Хулиганку, которая пыталась убежать, полицейские догнали и надели на нее наручники", – добавили в полиции.

Нарушительницу отправили в отделение полиции. В крови 36-летней местной жительницы, которая занимается предпринимательской деятельностью, оказалось 0,9 промилле алкоголя.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице объявлено о подозрении. Сумма нанесенного материального ущерба, который женщина будет возмещать в судебном порядке, составляет 8,5 тысячи гривен.

Ранее в Богуславе Киевской области женщина, в доме которой проходил обыск по делу о хищении коммунальных ресурсов, напала на сотрудника полиции и забрызгала его из перцового баллончика.

Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

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