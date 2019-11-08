В Киевской области женщина из-за проблем с коммуналкой напала на полицейского

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Богуславе Киевской области женщина, в доме которой проходил обыск по делу о хищении коммунальных ресурсов, напала на сотрудника полиции и забрызгала его из перцового баллончика. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"На территории одного из домовладений проходил санкционированный обыск в рамках уголовного производства по ст. 188-1 (Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК. Обыск проходил при участии коммунальных служб. Внезапно хозяйка квартиры напала на полицейского с баллончиком "Кобра". В результате он получил химические ожоги глаз, лица и дыхательных путей первой степени", - говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении, а нападающей будет объявлено подозрение.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Напомним, что на днях на столичном Святошино мужчина, который не платил годами за коммуналку и воровал электричество, открыл стрельбу по соседям. В результате ЧП пострадал мужчина.

Также в Киеве двое молодых людей напали на полицейского, который прибыл на вызов о нарушении тишины в Деснянском районе.

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