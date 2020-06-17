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"Отомстили за своих": в метро Киева произошла новая драка (видео)

17 июня, 18:26

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Несколько парней набросились на участников митинга, которые спустились на «Театральную»

В Киеве на станции метро "Театральная" не утихают страсти. Спустя несколько часов после драки между участниками протеста, в которой схлестнулись более десятка сторонников Шария и два ветерана "Азова", там снова произошла потасовка.

Согласно информации из Telegram-канала Евгения Карася, "азовцы" решил отомстить за "своих" и, спустившись на станцию, избили четырех человек, которые были там в футболках с символикой акции протеста.

Судя по видео, "мстители" подбегали к своим оппонентам со спины и били, пока те не падали. "За побитых двух ветеранов "Азов" положил чуть позже четырех", – говорится в подписи к видео.

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Видео:

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Напомним, в Киеве днем 17 июня на Банковой митинговали сторонники Анатолия Шария, а представители праворадикальных организаций собрались протестовать против них. После того как ситуация начала накаляться, сторонников Шария забросали яйцами: полиция стала оттеснять противников акции и началась сутолока. В результате столкновений противников акции Шария и полиции начались задержания.

Видео: grishyn/Telegram

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Киев Азов Театральная били потасовка станции метро акции протеста

Источник: Сегодня

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