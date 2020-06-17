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В центре Киева между протестующими произошел конфликт: в ход пошли яйца

17 июня, 11:22

Наталья Руда Наталья Руда

В конфликт вмешались сотрудники полиции

В правительственном квартале Киева, куда утром в среду, 17 июня, стянули силовиков, продолжаются протесты.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", на протестах под Офисом президента на Банковой активисты забросали яйцами группу оппонентов. В конфликт вмешались сотрудники полиции, на данный момент протест вернулся в мирное русло.

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В полиции уточнили, что для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме в центре Киева.

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Ранее сообщалось, что полицейские били ногами одного из задержанных рядом со зданием Шевченковского районного суда, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко. По факту применения силы полицейскими было назначено служебное расследование.

Также новости "Сегодня" писали о протестах "евробляхеров" в центре столицы.

Кроме того, смотрите о протестах под зданием облгосадминистрации в Чернигове:

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Киев протесты Банковая

Источник: Сегодня

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