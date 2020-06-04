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Перестрелка в Броварах: копы провели обыски и нашли арсенал оружия (фото, видео)

4 июня, 15:59

Наталья Руда Наталья Руда

Изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуницию для личной защиты

Правоохранители в четверг, 4 июня, провели обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и участников перестрелки в Броварах, которая произошла 29 мая при участии десятков людей из-за перераспределения маршрутов перевозки пассажиров.

В ходе обысков изъяли ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуницию для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты участники перестрелки, "черновые" записи.

Полиция продолжает мероприятия для задержания всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах.

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Продолжается досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Шевченковский столичный суд ранее избрал меры пресечения задержанным участникам вооруженной банды в Броварах.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиции известны паспортные данные более 60 участников произошедшего, а спикер полиции Киевской области Виталина Грохольская допустила, что столько же человек и может быть в итоге задержано.

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перестрелка бровары киевская область

Источник: Сегодня

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