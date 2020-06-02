Перестрелка в Броварах: Аваков сообщил о новых задержанных

В Киеве и области задержали новых подозреваемых в причастности к инциденту в Броварах, где на прошлой неделе посреди дня толпа людей атаковала маршрутчиков.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, вдобавок к 28 уже задержанным участникам нападения в Киеве, Броварах и Ирпене задержали еще 13 человек. Среди них оказался криминальный "авторитет" "Веха", еще известный как "Журавль".

"Установлено, именно они выступили со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъяты оружие и боеприпасы", – добавил Аваков.

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Вдобавок к этому в пресс-службе МВД сообщили о проведении в рамках операции обысков по 20 адресам и изъятии целого арсенала оружия: трех гладкоствольных ружей, автомата, трех пистолетов, патронов, гранат, раций, биноклей, балаклав, наркотиков, а также 8 автомобилей премиум-класса

Открыто уголовное производство по статье 257 (бандитизм), а также ведется досудебное расследование по уголовным производствах, открытым по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Как сообщали новости "Сегодня", 29 мая в Броварах Киевской области десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Около 7 часов утра прогремели выстрелы на месте стоянки одной из маршруток. После этого замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиции известны паспортные данные более 60 участников произошедшего, а спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская допустила, что столько же человек и может быть в итоге задержано.

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