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По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации

20 июля, 09:30

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчина сказал, что поедет на BlaBlaCar

По дороге из Киева в Днепр пропал 39-летний глава общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексей Кучапин.

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Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", 16 июля мужчина сообщил, что поедет в Днепр на BlaBlaCar и после этого перестал выходить на связь.

Мужчина одет в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. Также с собой у него зеленый рюкзак. Рост 174 см, вес 90 кг.

/ Фото: Киев Оперативный

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О месте пребывания мужчины просят сообщать по телефонам 102 и 099 264 02 68.

Ранее сообщалось, что в Киеве благодаря неравнодушной женщине патрульные вернули домой пожилого мужчину, который потерялся.

Также в столице копы нашли 17-летнего парня, который ушел гулять и неделю не возвращался домой. С юношей и его семьей провели профилактическую беседу. Сейчас парень проходит курс социально-психологической реабилитации в частном центре Киевской области.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

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Киев розыск BlaBlaCar

Источник: Сегодня

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