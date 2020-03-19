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Столичные копы нашли парня, пропавшего неделю назад

19 марта, 15:25

Наталья Руда

Сейчас парень проходит курс социально-психологической реабилитации в частном центре Киевской области

Столичные копы нашли 17-летнего парня, который ушел гулять неделю назад и не вернулся домой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

Так, в полицию с заявлением об исчезновении ребенка обратились родители несовершеннолетнего. Парня искали целую неделю.

Копы изучили видео с камер наблюдения "Безопасный город" и установили, где находится парень.

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"Его остановили на одной из улиц Голосеевского района и передали родителям, в отношении которых инспекторы составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

С юношей и его семьей провели профилактическую беседу. Сейчас парень проходит курс социально-психологической реабилитации в частном центре Киевской области.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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