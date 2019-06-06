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По Киеву прокатилась новая волна сообщений о минировании больниц, детсадов и ТЦ

6 июня, 12:24

В полиции уточнили, что "минирования" повторяются уже несколько дней

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области
Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области.

В Киеве в четверг, 6 июня, в очередной раз неизвестные сообщили о минировании ряда объектов социнфраструктуры, детских садов и ТЦ.

Как сообщает "Киев Оперативный", в список попали Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, детсады "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет", больницы на Волынской, 21, на Демеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3 и на Коновальца, 34А. Также проверяются сообщения о минировании Киевской перепички, ряда кафе, гипермаркетов "Эпицентр", "Ашан", АТБ, Fozzy и "Мегамаркет".

В полиции "Сегодня" подтвердили получение списка с большим количеством объектов.

"Да, такой список получен, ведется проверка. Это повторяется уже несколько дней и мы не можем сказать, в какой из них "заминированных" объектов было больше или меньше. Можем сказать, что их очень много – это и ТЦ, детские садики, медучреждения. Делаем все возможное, чтобы оперативно проверить эти объекты", – сообщили в полиции Киева.

Там также делают все, чтобы вычислить и наказать таких шутников, которые просто издеваются над тысячами киевлян. Ведь многие объекты часами стоят закрытыми, а сотрудники дожидаются приезда кинологической службы.

Напомним, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. Не так давно новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.


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Тег Киев, минирование, супермаркеты

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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