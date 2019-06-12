По Киеву прокатилась очередная волна сообщений о минировании

Неизвестные сообщили о минировании жилых домов и торговых центров

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области.

В Киеве в среду, 12 июня, неизвестные в очередной раз сообщили о минировании ряда торговых центров, гипермаркетов и жилых домов. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Поступило очередное письмо от "минеров. На данный момент почти все ТРЦ, гипермаркеты и множество простых жилых адресов ("взрывы произойдут в жилых домах в арендованных нашими людьми квартирах"). Печальная тенденция – каждый день этот список увеличивается, а не реагировать нельзя. Надеемся, наши правоохранители справятся", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня в столице неизвестные сообщили о минировании зданий Министерства обороны, Верховной Рады, магазинов и еще пяти станций подземки. После проверки взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.

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