Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

По Киеву прокатилась очередная волна сообщений о минировании

12 июня, 11:55

Неизвестные сообщили о минировании жилых домов и торговых центров

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области
Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области.

В Киеве в среду, 12 июня, неизвестные в очередной раз сообщили о минировании ряда торговых центров, гипермаркетов и жилых домов. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Поступило очередное письмо от "минеров. На данный момент почти все ТРЦ, гипермаркеты и множество простых жилых адресов ("взрывы произойдут в жилых домах в арендованных нашими людьми квартирах"). Печальная тенденция – каждый день этот список увеличивается, а не реагировать нельзя. Надеемся, наши правоохранители справятся", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня в столице неизвестные сообщили о минировании зданий Министерства обороны, Верховной Рады, магазинов и еще пяти станций подземки. После проверки взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег минирование

Вы сейчас просматриваете новость " По Киеву прокатилась очередная волна сообщений о минировании". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В полиции вычислили, откуда поступают ложные сообщения о минированиях

Вчера, 14:41

Из-за ложных сообщений о минировании только за вчера эвакуировали более 32 тысяч украинцев

В Днепре "заминировали" 128 объектов: бомбу ищут в жилых домах, супермаркетах и больницах

Вчера, 13:46

Взрывотехники проверяют указанные минером адреса

"Всех выпускают, никого не впускают": поступило сообщение о минировании КСУ

Вчера, 11:19

Эвакуацию пока не начинали

В Киеве проверяют сообщение о минировании аэропорта и зданий в центре города

10 июня, 16:49

Неизвестные сообщили о минировании аэропорта в Жулянах

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Тростью по лбу: Мосийчук подрался с Ляшко

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Ученые раскрыли пищевую тайну Средневековья

Сборная РФ по футболу одержала самую крупную победу в истории

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Назван самый вредный суп, который так любят россияне
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь