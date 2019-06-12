По Киеву прокатилась очередная волна сообщений о минировании
Неизвестные сообщили о минировании жилых домов и торговых центров
В Киеве в среду, 12 июня, неизвестные в очередной раз сообщили о минировании ряда торговых центров, гипермаркетов и жилых домов. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
"Поступило очередное письмо от "минеров. На данный момент почти все ТРЦ, гипермаркеты и множество простых жилых адресов ("взрывы произойдут в жилых домах в арендованных нашими людьми квартирах"). Печальная тенденция – каждый день этот список увеличивается, а не реагировать нельзя. Надеемся, наши правоохранители справятся", – говорится в сообщении.
Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня в столице неизвестные сообщили о минировании зданий Министерства обороны, Верховной Рады, магазинов и еще пяти станций подземки. После проверки взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.
Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " По Киеву прокатилась очередная волна сообщений о минировании". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В полиции вычислили, откуда поступают ложные сообщения о минированиях
Из-за ложных сообщений о минировании только за вчера эвакуировали более 32 тысяч украинцев
"Всех выпускают, никого не впускают": поступило сообщение о минировании КСУ
Эвакуацию пока не начинали