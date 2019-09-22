По "мосту Кличко" в Киеве прокатился пьяный водитель на мопеде

Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве пьяный мужчина на мопеде заехал на пешеходно-велосипедный мост. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь патрульной полиции Киева Роман Мартынюк.

Инцидент произошел сегодня, 22 сентября, около 9:00. Нарушителя ПДД сразу заметили и остановили патрульные.

Фото: Патрульная полиция Киева

Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, во время проверки документов у 31-летнего мужчины не нашли соответствующей водительской категории для управления электромопедом. У водителя были явные признаки опьянения, но он отказался проходить тест содержание алкоголя в крови.

Реклама

"На гражданина инспекторы вынесли постановление за нарушение ПДД (ч.2 ст.126 КоАП) и составили протокол за управление в состоянии опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП)", – рассказали в полиции.

Кроме того, мужчине уже выписали штраф на 510 гривен. Также его ждет суд, который может наложить штраф за управление в нетрезвом состоянии и вообще на год лишить водительских прав.

Ранее мы сообщали, что не так давно столичные правоохранители привлекли к административной ответственности водителя Mercedes, который прокатился по мосту "Кличко".

Напомним, 17 июня водитель заехал на средину переправы, катая в салоне девушек.

Позже у него едва не появился "последователь": в воскресенье, 30 июня, в Киеве около пяти часов утра сотрудники патрульной полиции пресекли попытку заезда автомобиля SsangYong Kyron на новый пешеходно-велосипедный мост со стороны улицы Трехсвятительской.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама