Под Киевом 19-летний парень с оружием напал на двух женщин: фото

Молодой человек выстрелил вверх из пистолета и отобрал у женщин сумки

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Ирпене 19-летний парень за один час совершил два разбойных нападения на женщин. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области, злоумышленник, чтобы запугать своих жертв, выстрелил из пистолета вверх, вырвал из рук жертв сумки с деньгами, мобильными телефонами и документами и скрылся.

"Работники криминальной полиции провели ряд первоочередных оперативно-розыскных мероприятий, установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 19-летний местный житель. При проведении неотложного обыска по месту жительства злоумышленника работники Ирпенского отдела полиции обнаружили и изъяли пистолет, переделанный из стартового в травматический, патроны, гильзы, охотничий нож", – говорится в сообщении.

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Также нашли и украденные у женщин вещи. Кроме того, в квартире парня нашли "холодильник-парник", где он собственноручно обустроил и выращивал там коноплю для собственного потребления.

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Все факты правонарушений задокументированы и материалы проверки внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (Разбой), по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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