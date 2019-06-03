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Под Киевом 6-летний мальчик утонул в пруду

3 июня, 21:45

Малыш пошел рыбачить с братиком и упал в воду

В Киевской области в пруду утонул шестилетний мальчик. Он вместе с 11-летним братом отправились порыбачить на местный пруд села Поправка Белоцерковского района с разрешения родителей.

Во время рыбалки мальчик поскользнулся на крутом берегу водоема и упал в воду. Брат побежал за помощью, и сосед достал пострадавшего на берег, но было уже поздно.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. 

Кроме этого, в селе Старый Добротвор Каменка-Бугского района трагически погибла трехлетняя девочка. С 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.

С начала 2019 года на водоемах Украины погибли 274 человека, из них 25 – дети. Также с начала года было спасено на водоемах 138 человек, в том числе 20 детей.

Ранее спасатели рассказали, как не стать жертвой воды.

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Тег ребенок, утонул, киевская область, пруд

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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