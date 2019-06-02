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В озере на Борщаговке в Киеве утонул мужчина

2 июня, 09:54

ЧП произошло после употребления алкоголя

Фото: Информатор

На столичных водоемах продолжают погибать люди. Так, в озере Вира на Борщаговке накануне поздно вечером утонул мужчина, сообщает "Информатор".

Друг погибшего рассказал, что вечером он и его приятель пошли на озеро и стали распивать на его берегу алкоголь. Спустя какое-то время мужчина решил искупаться, будучи в состоянии сильного опьянения. Товарищ пытался его отговорить, однако тот не послушался и полез в воду.

В результате мужчина утонул, так как не смог выбраться из воды – берега водоема вымощены бетонными плитами. Товарищ пытался спасти его, однако не успел. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Издание уточняет, что погибшему было около 34 лет. 

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в течение суток водолазы в Киеве достали из Днепра тела двух мужчин.

Также в селе Дмитровка Киево-Святошинского района произошло ЧП: в пруду на улице Новой утонул мужчина 1988 года рождения.

Также в Киеве из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет. Водолазы с помощью специального снаряжения извлекли тело погибшей и передали сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит установить, была причиной гибели девушки случайность, суицид или же смерть наступила в результате насилия.

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Тег Киев, утонул, озеро

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