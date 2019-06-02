В озере на Борщаговке в Киеве утонул мужчина
ЧП произошло после употребления алкоголя
На столичных водоемах продолжают погибать люди. Так, в озере Вира на Борщаговке накануне поздно вечером утонул мужчина, сообщает "Информатор".
Друг погибшего рассказал, что вечером он и его приятель пошли на озеро и стали распивать на его берегу алкоголь. Спустя какое-то время мужчина решил искупаться, будучи в состоянии сильного опьянения. Товарищ пытался его отговорить, однако тот не послушался и полез в воду.
В результате мужчина утонул, так как не смог выбраться из воды – берега водоема вымощены бетонными плитами. Товарищ пытался спасти его, однако не успел. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Издание уточняет, что погибшему было около 34 лет.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в течение суток водолазы в Киеве достали из Днепра тела двух мужчин.
Также в селе Дмитровка Киево-Святошинского района произошло ЧП: в пруду на улице Новой утонул мужчина 1988 года рождения.
Также в Киеве из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет. Водолазы с помощью специального снаряжения извлекли тело погибшей и передали сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит установить, была причиной гибели девушки случайность, суицид или же смерть наступила в результате насилия.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В озере на Борщаговке в Киеве утонул мужчина". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Чернигове пляжный сезон начался с трагедии
Подросток пришел на пляж вместе с друзьями, нырнул и больше на поверхности не появился