Под Киевом Audi на скорости въехал в автобус: погибшего водителя "вырезали" из авто

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

На Одесской трассе близ села Мытница поздно вечером 19 сентября произошло столкновение Audi Q7 с автобусом Yutong. Водитель легковушки погиб на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Инцидент произошел около 23:19.

"По приезду спасателей к месту ДТП стало известно, что автомобиль Audi Q7 двигался в направлении Киева и на большой скорости врезался в стоящий на обочине автобус Yutong. От полученных травм водитель скончался на месте", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Спасатели с помощью механизированного инструмента провели деблокирование погибшего.

Ранее на Одесской трассе в селе Гребенки, в 60 км от Киева, автомобиль Hyundai 16 сентября на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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