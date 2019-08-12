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Под Киевом дотла сгорела маршрутка, фото

Сегодня, 18:49

Микроавтобус вспыхнул посреди улицы в Вишневом

Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

В городе Вишневом ночью 12 августа вспыхнула маршрутка, которая стояла на обочине улицы Остапа Вишни. Спасателей на место происшествия вызвали в 2:37, рассказали в ГСЧС Киевской области.

Пожар был локализован в 2:44 и полностью ликвидирован в 3:08. Огонь полностью уничтожил автобус. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

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Фото: ГСЧС Киевской области

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Пострадавших не обнаружили. Причина возникновения пожара устанавливается.

Среди пострадавших в масштабной аварии на Одесской трассе под Киевом есть несовершеннолетний ребенок. О этом "Сегодня" рассказали в ГУ НП Киевской области.

Напомним, ДТП произошло 11 августа в 19:25 в районе Глевахи. Легковушка Volkswagen на большой скорости врезалась в микроавтобус с пассажирами, который выполнял рейс по маршруту Белая Церковь – Киев и затормозил на остановке. Очевидцы рассказывают: удар был такой силы, что маршрутка отлетела на несколько десятков метров и стала поперек дороги.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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Источник: Сегодня

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