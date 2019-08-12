Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

В сети появилось видео жуткого ДТП с 13 пострадавшими под Киевом

Сегодня, 09:28

На видео видно, как Volkswagen на высокой скорости врезался в маршрутку и она завалилась на бок

В паблике "Киев Оперативный" появилось видео момента смертельной аварии возле Глевахи, в результате которой погибли два человека и 13 человек пострадали.

ДТП произошло накануне: Volkswagen на высокой скорости врезался в маршрутку и она завалилась на бок. 

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

Напомним, в результате ДТП на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в Полтавской области погибла харьковчанка Светлана Исакова – ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.Лысенко. Женщина с мужем возвращались из отпуска в Италии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ДТП глеваха

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денег
Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денегПроисшествия
Пьяное ДТП в Киеве: легковушка на скорости влетела в отбойник
Пьяное ДТП в Киеве: легковушка на скорости влетела в отбойникПроисшествия
В Киеве такси протаранило столб: опубликованы фото и видео
В Киеве такси протаранило столб: опубликованы фото и видеоПроисшествия
На столичной Борщаговке остановились трамваи: видео
На столичной Борщаговке остановились трамваи: видеоПроисшествия
В Киеве маленькая собака спасла свою пожилую хозяйку (видео)
В Киеве маленькая собака спасла свою пожилую хозяйку (видео)Происшествия
В Киеве водитель легковушки устроил ДТП и пытался скрыться от полиции
В Киеве водитель легковушки устроил ДТП и пытался скрыться от полицииПроисшествия

Новости партнеров

Loading...