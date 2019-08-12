В сети появилось видео жуткого ДТП с 13 пострадавшими под Киевом

На видео видно, как Volkswagen на высокой скорости врезался в маршрутку и она завалилась на бок

В паблике "Киев Оперативный" появилось видео момента смертельной аварии возле Глевахи, в результате которой погибли два человека и 13 человек пострадали.

ДТП произошло накануне: Volkswagen на высокой скорости врезался в маршрутку и она завалилась на бок.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

Напомним, в результате ДТП на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в Полтавской области погибла харьковчанка Светлана Исакова – ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.Лысенко. Женщина с мужем возвращались из отпуска в Италии.

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