Под Киевом в ДТП пострадали 13 человек и два погибли

/ Фото: Полтавщина

В воскресенье вблизи пгт Глеваха Васильковского района (Киевская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и 13 пострадали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа около 19:00 вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ГСЧС осуществляют деблокацию погибших.

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От ГСЧС привлечено восемь человек личного состава и две единицы техники.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали осмертельном ДТП под Киевом, где женщина упала с мопеда и попала под грузовик.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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