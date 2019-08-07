Под Киевом Ford столкнулся с микроавтобусом: есть жертвы

В результате ДТП погиб один человек, находившийся в автомобиле Ford

/ Фото: ГСЧС

На северо-восточном объезде Борисполя произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

"Седьмого августа в 12:06 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на северо-восточном объезде г. Борисполь, поворот к с. Артемовка. По прибытии на место вызова спасатели установили, что произошло столкновение легкового автомобиля Ford Escort с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб один человек, находившийся в автомобиле Ford, и еще один получил травмы.

На месте происшествия спасатели провели деблокацию погибшего пассажира из легкового автомобиля. Причина ДТП выясняется.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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