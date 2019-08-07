Под Киевом горела птицефабрика

В Васильковском районе Киевской области 7 августа вечером горел ангар птицефабрики "Ясенсвит", сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"7 августа в 19:50 в с. Крушинка Васильковского района на территории птицефабрики "Ясенсвит" возник пожар ангара (предварительно пустой) на площади около 2500 кв. м", - говорится в сообщении.

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С огнем боролись 30 спасателей, используя 7 пожарных машин.

"Локализован пожар в 21:09 на площади 2500 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГосЧС.

Ранее сообщалось, что в результате пожара, который произошел в торговых киосках на улице Строителей, 40, в Киеве, погибли аквариумные рыбки.

Кроме того, не так давно в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

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