Возгорание произошло в одной из жилых комнат

Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

Под Киевом горело общежитие колледжа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%98%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%98%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5 2019-07-31T13:51:00+03:00 Происшествия Возгорание произошло в одной из жилых комнат

В общежитии Ирпенского экономического колледжа утром в среду, 31 июля, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

"В 8:25 в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона поступило сообщение о задымлении в комнате общежития по адресу: г. Ирпень, ул. Гагарина. К месту вызова были направлены дежурные караулы 36-ДПРЧ г. Ирпень, 35-ДПРЧ г.Буча, 53-ДПРЧ пос. Гостомель", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Реклама

Пожарные установили, что возгорание произошло на четвертом этаже в жилой комнате общаги. Пожар оперативно ликвидировали. В результате пожара частично уничтожена облицовка стены, вещи домашнего обихода.

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На тушение пожара привлекались пять единиц техники и 15 человек личного состава.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Также в прошлом месяце в Буче под Киевом произошел мощный пожар в металлическом ангаре. Пожар произошел в ангаре и быстро начал распространяться на всю его территорию площадью 1600 "квадратов". Предварительно установлено, что загорелся склад с одеждой, бывшей в употреблении. В тушении были задействованы 30 пожарных и 9 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожарным приходилось разгребать горы тлеющего секонд-хенда, чтобы хорошо залить его водой. Бойцы фактически вручную переворачивали большие тюки с одеждой. Причину возгорания и сумму нанесенного ущерба будут устанавливать сотрудники полиции.

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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