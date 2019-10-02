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Под Киевом иностранец при задержании устроил стрельбу: ранены два КОРДовца

2 октября, 09:03

Стрелка в итоге ликвидировали

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В селе Хотяновка Киевской области в ходе задержания злоумышленника, который 10 дней назад на столичной Оболони стрелял в спецназовцев, преступник открыл огонь по сотрудникам КОРДа и ранил двух человек. Мужчина был ликвидирован правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это – гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства к 22-м годам лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию", - цитирует пресс-служба главу полиции Киева Андрея Крищенко.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

По его словам, к строительному вагончику, где он мог находиться, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

"В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - уточнил Крищенко.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Напомним, несколько дней назад на Минской, 20а копы остановили группу иностранцев для проверки документов. В итоге один из иностранцев выстрелил в сторону правоохранителей из огнестрельного оружия, после чего скрылся по улице Вышгородской в сторону Лесного массива.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал один из пассажиров.

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полиция стрельба киевская область

Источник: Сегодня

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