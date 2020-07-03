Под Киевом ищут пропавшего 17-летнего курьера

Парень ушел из дому в Лютеже

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске пропавшего 17-летнего курьера Владимира Дубового, который ушел из дому в селе Лютеж несколько дней назад.

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Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, парень ушел с места проживания на территории садового общества "Орфей", по ул. Цветочной в Лютеже около 3:00 29 июня и сейчас его местонахождение неизвестно. Уточняется, что он может находиться в Киеве.

На вид парню 17 лет, рост 192 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, серые глаза и темные волнистые волосы. Левая нога у парня короче правой, поэтому он может хромать.

Он одет в черные джинсы, черную футболку и черные кроссовки. Также у него большой рюкзак желтого цвета с надписью GLOVO.

Реклама Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti В тренде В Киеве усилили карантин: что запретили

Ранее новости "Сегодня" писали о гибели в Киеве курьера Glovo.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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