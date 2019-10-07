Под Киевом из социального центра пропал 16-летний подросток

Максим Бабинов ушел из центра реабилитации в Святопокровском

Иллюстрация / Фото: Pixabay

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 16-летнего Максима Бабинова. Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, подросток 6 октября около 15:00 покинул территорию Центра социально-психологической реабилитации детей "Отчий дом", по ул. Центральная, 118, в Святопроковском и на данный момент его местонахождение неизвестно.

Парню на вид 16-17 лет, рост – 170 см, у него спортивное телосложение, лицо овальное, глаза голубые, волосы светло-русые короткие.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti Реклама

Он был одет в кожаную куртку коричневого цвета, синие джинсы синие и черную кепку. При себе имел рюкзак черного цвета.

При наличии любой информации о возможном места нахождения парня просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или 068-2019145.

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Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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