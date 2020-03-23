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Под Киевом из супермаркета украли платежный терминал: воры попали на видео

23 марта, 11:27

Наталья Руда

Терминал вынесли из магазина и погрузили в багажник машины

В Глевахе под Киевом на минувших выходных двое мужчин рано утром украли из супермаркета "Фора" платежный терминал. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел 21 марта, а грабители попали на видео камер наблюдения. Так, на опубликованных кадрах видно, как двое мужчин на авто подъехали к магазину, вынесли из него платежный терминал и погрузили в багажник. В этот момент воров заметили прохожие и начали догонять злоумышленников. Один из них не успел заскочить в машину и убежал, а второй скрылся на авто, не успев закрыть багажник.

На данный момент ведется розыск злоумышленников.

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Напомним, в Киеве двое мужчин пытались похитить деньги из платежного терминала, сломав защитную крышку с помощью лома и отмычек.

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Новости "Сегодня" писали, что в одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района в ночь на 29 июля трое мужчин украли из супермаркета iBox с деньгами. Позднее их задержали.

Также сообщалось, что полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.

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кража киевская область платежный терминал глеваха

Источник: Сегодня

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