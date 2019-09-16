Под Киевом из-за сломанной печи погибла женщина

В селе Горностайполь, Иванковского района 15 сентября произошел несчастный случай. Там в доме пенсионерки вспыхнул пожар, сообщили в полиции Киевской области.

По предварительным данным, возгорание вызвала неисправное печного отопление. В результате ЧП бабушка погибла.

Накануне сезона отопления, правоохранители напоминают о необходимости профилактических чисток дымоходов, печей, а также о проверке технической исправности электрических приборов обогрева.

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Ранее в Киевской области два человека стали жертвами пожаров на сухостоях. В частности, в результате пожара погиб житель села Быковая Гребля в Белоцерковском районе. Еще один трагический случай произошел в селе Гаевое в Броварском районе.

Кроме этого, детские шалости привели к выгоранию 10 гектаров поля кукурузы в селе Хмелевка Тетиевского района. С огнем играла несовершеннолетняя. К счастью, в этом случае обошлось без жертв. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия для соответствующей квалификации действий ребенка.

Ранее новости "Сегодня" уже писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

Также ранее сообщалось о ЧП в Киеве: мужчина обстрелял спасателей, которые прибыли на ликвидацию пожара.

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