Под Киевом избили и похитили ребенка – СМИ

Правоохранители ввели план "Перехват"

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Под Киевом избили и похитили ребенка – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg 2019-03-09T02:03:00+02:00 Происшествия Правоохранители ввели план "Перехват"

В Киевской области, где ранее ребенка похитили прямо с детской площадки, неизвестные избили 12-летнего ребенка и похитили его. Правоохранители ищут ребенка по всей области. Об этом сообщает "Информатор".

В селе Гатное неизвестные избили 12-летнего ребенка во дворе ЖК "Озерный Гай" на улице Свободы, 1А. Мужчины силой затолкали его в машину и уехали в неизвестном направлении.

Свидетели говорят, что ребенка вывезли на автомобиле Mercedes синего цвета. В 18:30 правоохранители ввели план "Перехват". Машину разыскивают по всей области, она может быть и в Киеве.

Ранее в столице был объявлен план "Перехват" после того, как неизвестные посреди улицы похитили прохожего.

Также сообщалось, что в январе неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

Кроме того, мы писали о похищении 12-летней девочки в Днепре, которую вооруженный пистолетом сожитель ее матери четыре часа удерживал в квартире.

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