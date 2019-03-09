Под Киевом избили и похитили ребенка – СМИ
Правоохранители ввели план "Перехват"
В Киевской области, где ранее ребенка похитили прямо с детской площадки, неизвестные избили 12-летнего ребенка и похитили его. Правоохранители ищут ребенка по всей области. Об этом сообщает "Информатор".
В селе Гатное неизвестные избили 12-летнего ребенка во дворе ЖК "Озерный Гай" на улице Свободы, 1А. Мужчины силой затолкали его в машину и уехали в неизвестном направлении.
Свидетели говорят, что ребенка вывезли на автомобиле Mercedes синего цвета. В 18:30 правоохранители ввели план "Перехват". Машину разыскивают по всей области, она может быть и в Киеве.
Ранее в столице был объявлен план "Перехват" после того, как неизвестные посреди улицы похитили прохожего.
Также сообщалось, что в январе неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.
Кроме того, мы писали о похищении 12-летней девочки в Днепре, которую вооруженный пистолетом сожитель ее матери четыре часа удерживал в квартире.
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