В Днепре вооруженный мужчина похитил ребенка
К инциденту привел конфликт матери ребенка с малознакомым мужчиной
В Днепре вооруженный пистолетом мужчина похитил 12-летнего ребенка и четыре часа удерживал его в квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.
К таким последствиям привел конфликт матери ребенка с малознакомым мужчиной.
"Под угрозой применения пистолета, злоумышленник похитил девочку. После 4-х часов, которые девочка провела в квартире с незнакомцем, ее освободили правоохранители", – говорится в сообщении.
Во время штурма квартиры ребенок находился в дальней комнате и не пострадал.
Оружие, которым угрожал злоумышленник, изъято, а он задержан и доставлен в отделение полиции. Девочку передали матери.
Злоумышленнику грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
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