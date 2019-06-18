Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом легковушка врезалась в бетонную стену, водитель погиб

18 июня, 16:11

В области произошло несколько серьезных аварий

Фото: А.Ракитин, Сегодня

За сутки в Киевской области произошло два ДТП со смертельным исходом. В селе Катюжанка Вышгородского района 52-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на стену швейной мастерской.

"В результате аварии мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия", - рассказали в ГУ НП Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Еще одно смертельное происшествие случилось на трассе "Киев-Харьков". По данным полиции, водитель фуры, которая двигалась в направлении столица, совершил наезд на 53-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Авария с участием пешехода произошла сегодня и в Василькове.  

"Водитель Audi сбил 21-летнего парня, который переходил дорогу в установленном для этого месте, и скрылся с места происшествия. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали. Полиция провела ряд оперативно-розыскных мероприятий в ходе которых установила личность водителя, его задержали. Также изъяли транспортное средство в качестве вещественного доказательства", - сообщают в полиции Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

По всем фактам ДТП открыты уголовные производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

А вот в ГСЧС Киевской области сообщали о ДТП, в котором, к счастью, никто не пострадал. 17 июня в 23:25 на трасее Киев-Ковель-Ягодин микроавтобус Volkswagen въехал в отбойник. Травм в результате аварии водитель не получил. Но на дорогу после столкновения вылились топливо-смазочные материалы. Их смыли с проезжей части спасатели.

Ранее новости "Сегодня" писали о масштабных авариях в Киеве на выходных.

Напомним, в Николаевской области, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – перевернулся санитарный микроавтобус с пассажирами. 66-летний водитель погиб на месте, четверо пострадавших с переломами и ушибами оказались в больнице.


Кроме этого, на Полтавском шоссе в Днепре столкнулись три грузовика и легковушка, в аварии пострадали два человека. Как стало известно, на дороге столкнулись грузовик Volvo, кран-манипулятор DAF, цистерна МАN и легковушка Chevrolet.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, ДТП, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом легковушка врезалась в бетонную стену, водитель погиб". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автобус, выполнявший рейс из Запорожья в Румынию, попал в ДТП: появились фото и видео

Сегодня, 14:17

В результате аварии пострадали шестеро пассажиров

В Хмельницкой области туристический автобус врезался в дерево: есть жертвы

Сегодня, 13:46

В автобусе находилось 26 пассажиров и водитель

В Одессе трамвай сбил мужчину, который перебегал дорогу в наушниках

Сегодня, 13:03

Авария произошла из-за того, что парень не слышал звука приближающегося вагона

В Харькове столкнулись грузовик и микроавтобус: есть пострадавшие

Сегодня, 11:41

Одному из пострадавших в результате ДТП оторвало руку

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Почему желтеют листья у чеснока

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Ученые обнаружили неожиданную пользу овсянки

Замечено превращение рака в маленький организм

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Ученые РФ и Китая пытаются обуздать трансграничное озеро Ханка

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

Ученые назвали овощ для снижения давления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь