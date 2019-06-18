Под Киевом легковушка врезалась в бетонную стену, водитель погиб

В области произошло несколько серьезных аварий

Фото: А.Ракитин, Сегодня

За сутки в Киевской области произошло два ДТП со смертельным исходом. В селе Катюжанка Вышгородского района 52-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на стену швейной мастерской.

"В результате аварии мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия", - рассказали в ГУ НП Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua

Еще одно смертельное происшествие случилось на трассе "Киев-Харьков". По данным полиции, водитель фуры, которая двигалась в направлении столица, совершил наезд на 53-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Авария с участием пешехода произошла сегодня и в Василькове.

"Водитель Audi сбил 21-летнего парня, который переходил дорогу в установленном для этого месте, и скрылся с места происшествия. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали. Полиция провела ряд оперативно-розыскных мероприятий в ходе которых установила личность водителя, его задержали. Также изъяли транспортное средство в качестве вещественного доказательства", - сообщают в полиции Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

По всем фактам ДТП открыты уголовные производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

А вот в ГСЧС Киевской области сообщали о ДТП, в котором, к счастью, никто не пострадал. 17 июня в 23:25 на трасее Киев-Ковель-Ягодин микроавтобус Volkswagen въехал в отбойник. Травм в результате аварии водитель не получил. Но на дорогу после столкновения вылились топливо-смазочные материалы. Их смыли с проезжей части спасатели.

Ранее новости "Сегодня" писали о масштабных авариях в Киеве на выходных.

Напомним, в Николаевской области, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – перевернулся санитарный микроавтобус с пассажирами. 66-летний водитель погиб на месте, четверо пострадавших с переломами и ушибами оказались в больнице.

Кроме этого, на Полтавском шоссе в Днепре столкнулись три грузовика и легковушка, в аварии пострадали два человека. Как стало известно, на дороге столкнулись грузовик Volvo, кран-манипулятор DAF, цистерна МАN и легковушка Chevrolet.

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