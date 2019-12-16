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Под Киевом легковушка врезалась в маршрутку: четверо пострадавших

16 декабря, 13:10

От удара микроавтобус отбросило на металлический отбойник

Фото: патрульная полиция Киевской области

Фото: патрульная полиция Киевской области

На трассе Киев – Одесса в районе Глевахи в воскресенье, 15 декабря, Volkswagen Passat столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz. В результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Passat при изменении направления движения не был внимательным и совершил столкновение с Mercedes-Benz. От удара микроавтобус отбросило на металлический отбойник. Вследствие ДТП четыре пассажира Mercedes-Benz получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Механизм и виновников аварии будут выяснять следователи.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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ДТП маршрутка глеваха

Источник: Сегодня

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