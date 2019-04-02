Под Киевом лихач на BMW снес бетонный столб
Лихач не справился с управлением и вылетел с дороги прямиком в столб
В Ирпене под Киевом водитель-лихач на автомобиле BMW, пересекая перекресток Соборной и Пушкинской, не справился с управлением и въехал в электроопору.
Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", утром во вторник, 2 апреля, мужчина пытался выехать из-под упавшего на капот машины столба самостоятельно, однако безуспешно.
К счастью, по предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
Напомним, в Киеве, где недавно в аварии пострадали пять человек, на улице Здолбуновской произошло пьяное ДТП. Там столкнулись Mercedes G-класса и Mitsubishi Lancer. Пьяный водитель Mercedes пытался скрыться с места аварии. ДТП произошло 1 апреля, около 21:30 на парковке супермаркета. Как рассказали свидетели, Mercedes заехал на парковку и двигался странно — то тормозил, то снова набирал скорость. В этот момент с парковки супермаркета выезжал Mitsubishi Lancer, и в него врезался Mercedes.
Также сообщалось, что пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на перекрестке улицы Газопроводной и Большой Кольцевой в Киеве днем в воскресенье, 31 марта.
Ранее смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.
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