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Под Киевом лихач на BMW снес бетонный столб

Сегодня, 09:42

Лихач не справился с управлением и вылетел с дороги прямиком в столб

Фото: Киев Оперативный
Под Киевом лихач на BMW снес бетонный столб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/301/b9a/5ca301b9a29aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/301/b9a/5ca301b9a29aa.jpg Происшествия Лихач не справился с управлением и вылетел с дороги прямиком в столб

В Ирпене под Киевом водитель-лихач на автомобиле BMW, пересекая перекресток Соборной и Пушкинской, не справился с управлением и въехал в электроопору.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", утром во вторник, 2 апреля, мужчина пытался выехать из-под упавшего на капот машины столба самостоятельно, однако безуспешно.

К счастью, по предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Напомним, в Киеве, где недавно в аварии пострадали пять человек, на улице Здолбуновской произошло пьяное ДТП. Там столкнулись Mercedes G-класса и Mitsubishi Lancer. Пьяный водитель Mercedes пытался скрыться с места аварии. ДТП произошло 1 апреля, около 21:30 на парковке супермаркета. Как рассказали свидетели, Mercedes заехал на парковку и двигался странно — то тормозил, то снова набирал скорость. В этот момент с парковки супермаркета выезжал Mitsubishi Lancer, и в него врезался Mercedes.

Также сообщалось, что пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на перекрестке улицы Газопроводной и Большой Кольцевой в Киеве днем в воскресенье, 31 марта.

Ранее смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель. 


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Тег авария, ДТП, ирпень, киевская область, столб, BMW

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