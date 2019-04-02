Под Киевом маленький ребенок застрял в чугунной батарее

Рука малыша застряла между секциями чугунного радиатора

Фото: ГСЧС

Под Киевом маленький ребенок застрял в чугунной батарее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/317/931/5ca31793182c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/317/931/5ca31793182c9.jpg 2019-04-02T11:14:00+03:00 Происшествия Рука малыша застряла между секциями чугунного радиатора

В Белой Церкви спасатели помогли освободиться малышу, который застрял в батарее отопления на улице Нагорной, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

Сообщается, что рука мальчика застряла между секциями чугунной батареи, и родители ребенка обратились за помощью. Инцидент произошел в ночь на вторник, 2 апреля.

Спасатели освободили руку малыша, застрявшую в радиаторе, и передали его родителям. Медики уточнили, что госпитализацию ребенка проводить не нужно.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Ранее сообщалось, что сотрудники ГСЧС в Киеве спасли девочку, которая застряла в спортивном снаряде на спортплощадке у пятиэтажки на улице Щербаковского, 49 на столичных Нивках.

Напомним, ранее столичные копы спасли женщину, которая чуть не утонула в озере Тельбин. Прибыв на место инцидента, копы увидели на берегу озера личные вещи, а в водоеме плавала женщина, которая, теряя силы, кричала о помощи. Патрульный Александр Шевченко бросился в воду, а тем временем утопающая перестала подавать признаки жизни.

Также мы писали о жутком ЧП в Одесской области. Там на операционном столе в больнице Подольска умер восьмилетний мальчик, которому делали несложную операцию по удалению аденоидов. Мальчик так и не вышел из наркоза.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом маленький ребенок застрял в чугунной батарее". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.