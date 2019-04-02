Под Киевом маленький ребенок застрял в чугунной батарее
Рука малыша застряла между секциями чугунного радиатора
В Белой Церкви спасатели помогли освободиться малышу, который застрял в батарее отопления на улице Нагорной, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.
Сообщается, что рука мальчика застряла между секциями чугунной батареи, и родители ребенка обратились за помощью. Инцидент произошел в ночь на вторник, 2 апреля.
Спасатели освободили руку малыша, застрявшую в радиаторе, и передали его родителям. Медики уточнили, что госпитализацию ребенка проводить не нужно.
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Ранее сообщалось, что сотрудники ГСЧС в Киеве спасли девочку, которая застряла в спортивном снаряде на спортплощадке у пятиэтажки на улице Щербаковского, 49 на столичных Нивках.
Напомним, ранее столичные копы спасли женщину, которая чуть не утонула в озере Тельбин. Прибыв на место инцидента, копы увидели на берегу озера личные вещи, а в водоеме плавала женщина, которая, теряя силы, кричала о помощи. Патрульный Александр Шевченко бросился в воду, а тем временем утопающая перестала подавать признаки жизни.
Также мы писали о жутком ЧП в Одесской области. Там на операционном столе в больнице Подольска умер восьмилетний мальчик, которому делали несложную операцию по удалению аденоидов. Мальчик так и не вышел из наркоза.
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