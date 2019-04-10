Под Киевом массово горят свалки

Один из крупных пожаров тушат сегодня весь день

Фото: ГСЧС Киевской области.

Под Киевом массово горят свалки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e0d/08c/5cae0d08c4c8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e0d/08c/5cae0d08c4c8e.jpg 2019-04-10T18:35:02+03:00 Происшествия Один из крупных пожаров тушат сегодня весь день

В течение 9 и 10 апреля спасателей трижды вызывали на тушение пожаров на свалках возле населенных пунктов в Киевской области, рассказали в ГСЧС столичного региона.

Так, 10 апреля в 9:10 пожарным поступило сообщение о возгорании на официальной свалке возле с. Триполье. На пожаре работает 5 единиц техники и 7 человек личного состава. По состоянию на вечер, тушение пожара все еще продолжается.











9 апреля в 10:24 поступило сообщение о возгорании в с. Кобцы, за пределами населенного пункта. По прибытию спасателями установлено, что горит мусор на несанкционированной свалке и травяной настил. Пожар локализован в 10:55 и полностью ликвидирован в 11:10.

В тот же день 13:05 поступило сообщение о возгорании мусора за пределами с. Роскишна Ставищенского района. В 13:42 пожар локализован и в 16: 02 полностью ликвидирован.

Напомним, ранее при масштабном пожаре близ Бородянки был спасен маленький зайчик.

Отметим, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.

Также спасатели показали журналистам, как и чем бороться с огнем. Показали даже "всевидящее око", которое может зафиксировать возгорание на расстоянии до 25 километров.

Техника – готова, а для разведки – нововведение. На вышках камеры, которые видят малейшие очаги возгорания на расстоянии 20-25 километров. В диспетчерской сидит оператор и видит ситуацию через монитор.

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