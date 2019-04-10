Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом массово горят свалки

Сегодня, 18:35

Один из крупных пожаров тушат сегодня весь день

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области.
Под Киевом массово горят свалки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e0d/08c/5cae0d08c4c8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e0d/08c/5cae0d08c4c8e.jpg Происшествия Один из крупных пожаров тушат сегодня весь день

В течение 9 и 10 апреля спасателей трижды вызывали на тушение пожаров на свалках возле населенных пунктов в Киевской области, рассказали в ГСЧС столичного региона.

Так, 10 апреля в 9:10 пожарным поступило сообщение о возгорании на официальной свалке возле с. Триполье. На пожаре работает 5 единиц техники и 7 человек личного состава. По состоянию на вечер, тушение пожара все еще продолжается.

9 апреля в 10:24 поступило сообщение о возгорании в с. Кобцы, за пределами населенного пункта. По прибытию спасателями установлено, что горит мусор на несанкционированной свалке и травяной настил. Пожар локализован в 10:55 и полностью ликвидирован в 11:10.

В тот же день 13:05 поступило сообщение о возгорании мусора за пределами с. Роскишна Ставищенского района. В 13:42 пожар локализован и в 16: 02 полностью ликвидирован.

Напомним, ранее при масштабном пожаре близ Бородянки был спасен маленький зайчик

Отметим, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.

Также спасатели показали журналистам, как и чем бороться с огнем. Показали даже "всевидящее око", которое может зафиксировать возгорание на расстоянии до 25 километров.

Техника – готова, а для разведки – нововведение. На вышках камеры, которые видят малейшие очаги возгорания на расстоянии 20-25 километров. В диспетчерской сидит оператор и видит ситуацию через монитор.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пожар, мусор, свалка, киевская область, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом массово горят свалки". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомирской области пытались сжечь школу

Сегодня, 14:10

Сгорела крыша, пострадал учитель

За три месяца в Украине произошло свыше 13 тысяч пожаров

Сегодня, 13:49

Количество пожаров оказалось в 11 раз больше, чем в прошлом году

В Киевской области всю ночь тушили мощный пожар на ферме

Сегодня, 13:24

На ферме из-за поджога сухой травы огонь перекинулся на тюки соломы

Сброс мусора в киевские озера: как бороться и куда обращаться

Сегодня, 11:41

Если вы увидели, что в озеро выбрасывают мусор, то вызывайте полицию

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Документалка про менструацию получила Оскар

Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых

Футбол и алкоголь. О наиболее пьющем игроке в истории

Второй тур выборов: Зеленского поддержал Шевченко

АМКУ разрешил агрохолдингу Герег купить активы "Оболони"

У Луценко уверяют, что его жена стала миллионершей по ошибке

Открытая тренировка Ломаченко перед боем с Кролла. Видео

У автора дубля в ворота Порту роскошная мама. Фото

5 продуктов, которые нельзя есть в сыром виде даже голодным
Загрузка...

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

Вчера, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

Вчера, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

Вчера, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Красавица дня: интернациональная модель-триатлет Сильвия Рибейро