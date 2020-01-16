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Под Киевом молодого парня пырнули ножом из-за планшета

16 января, 12:30

Злоумышленниками оказались двое жителей Киево-Святошинского района

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Боярке двое грабителей ранили ножом 22-летнего парня, который хотел продать планшет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Житель города Боярка намеревался продать свой планшет. О встрече со своим знакомым, который пообещал приобрести гаджет, он договорился заранее. Однако покупать мужчина даже не собирался. Злоумышленники напали на мужчину, нанесли ему ножевое ранение, забрали планшет и исчезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением бедра.

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Злоумышленников задержали, ими оказались 36-летний житель села Святопетровское и 34-летний житель Боярки. Полиция изъяла у них украденный планшет.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения нападающим и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в том, что они до смерти забили человека и украли у него бензопилу.

Тем временем в Одессе две жительницы Белгород-Днестровского района подсыпали новым знакомым из Винницкой области снотворное в алкоголь и ограбили их. Для одного из пострадавших доза, смешанная со спиртным, оказалась смертельной.

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Источник: Сегодня

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